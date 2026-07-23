У Білорусі вийшов на свободу політв’язень Артем Лебедько

Політв’язень Артем Лебедько вийшов у Білорусі на свободу після відбуття покарання, повідомив білоруській службі Радіо Свобода батько Артема, політик Анатолій Лебедько.

У серпні 2023 року Артема Лебедька засудили до 3,5 року колонії суворого режиму за нібито «фінансування діяльності екстремістського формування».

Його затримали 28 березня 2022 року нібито за «дрібне хуліганство», а згодом кілька разів продовжували арешт. Після цього Лебедька взяли під варту в рамках кримінальної справи.

Чоловіка визнали винним у «фінансуванні діяльності екстремістського формування». Згідно з матеріалами справи, «користуючись банківським рахунком з мобільним телефоном», він здійснив «серію грошових переказів трьом організаціям, визнаним екстремістськими», а також «здійснив перекази через Facebook». Підсудний не визнав себе винним.

У суді Артем Лебедько заявив, що його судять замість батька. Його батько, Анатолій Лебедько, є радником Світлани Тихановської з питань конституційної реформи та міжпарламентської співпраці.