Європарламент ухвалив резолюцію про погіршення становища політв'язнів у Білорусі

Європейський парламент ухвалив термінову резолюцію про погіршення становища політичних в'язнів у Білорусі, зокрема, стосовно справи Олександри Пулінович, засудженого до 10 років і 3 місяців позбавлення волі в колонії суворого режиму.

На момент арешту у 2024 році Олександрі Пулінович було 17 років. У 2025 році її було засуджено за статтею 341 (наруга над будівлями та пошкодження майна), статтею 295 (незаконні дії щодо вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин), частиною 1 статті 14 та частиною 3 статті 289 Кримінального кодексу Білорусі (замах на незакінчений злочин, акт тероризму). Її було затримано у так званій справі «Чорних солов'їв». Олександра Пулінович відбуває покарання у в'язниці №4 у Гомелі.

«(Європейський парламент) вимагає негайного та безумовного звільнення Олександри Пулінович та всіх політичних в'язнів, включно з їхньою повною реабілітацією та відновленням їхніх прав», – ідеться в резолюції.

Водночас депутати Європарламенту висловили свою солідарність із білоруськими політичними в'язнями та їхніми родинами і закликали білоруську владу «припинити всі форми жорстокого поводження з політичними в'язнями, включно з утриманням під вартою без права на листування, відмовою в медичній допомозі та доступі до адвокатів та родини, примусовою працею». Також євродепутати закликали «розслідувати смерті під вартою та заяви про тортури».

Депутати Європарламенту визнали зусилля США щодо звільнення політичних в'язнів, але зазначили, що ці звільнення були мотивовані занепокоєнням режиму щодо економічного виживання та не супроводжувалися політичними трансформаціями чи реформами, які могли б виправдати нормалізацію відносин.

У Білорусі жорсткі репресії розпочалися після президентських виборів 2020 року, коли по всій країні відбулися масові протести проти фальсифікації їхніх результатів. Протестувальники, цілі професійні групи та громадські організації зазнали політично мотивованих переслідувань.

Згідно з дослідженням ініціативи BelPol, загальна кількість людей, репресованих у Білорусі від травня 2020 року, коли розпочалася президентська виборча кампанія, до квітня 2026 року становить щонайменше 500 тисяч. Усе населення Білорусі становить близько 9 мільйонів людей.

За даними правозахисників, у Білорусі у в'язницях перебуває щонайменше 869 політичних в'язнів. Щомісяця цей статус отримують 30–50 нових в'язнів.