Чорногорія з 1 листопада скасовує безвіз для громадян низки країн, зокрема, Росії та Білорусі

Чорногорія повністю узгодила свою візову політику з політикою Європейського Союзу, на виконання одного з критеріїв євроінтеграції – про це уряд заявив 27 липня.

За твердженням Подгориці, це підтверджує її тверду відданість європейській інтеграції та створює умови для виплати їй близько 4 мільйонів євро в рамках Плану зростання Європейського Союзу для Західних Балкан.

«23 липня 2026 року уряд Чорногорії ухвалив Указ про внесення змін до Указу про візовий режим, згідно з яким громадяни країн, візові режими яких раніше не були узгоджені з режимом Європейського Союзу (Білорусь, Китай, Росія, Саудівська Аравія та Туреччина), з 1 листопада 2026 року потребуватимуть візи для в’їзду до Чорногорії», – повідомляє пресслужба уряду.





Водночас, за повідомленням, Міністерство закордонних справ країни впроваджує заходи, спрямовані на пом’якшення «будь-яких потенційних негативних наслідків цих змін», водночас забезпечуючи максимально простий та доступний процес отримання чорногорської візи.

У квітні цього року посли країн ЄС у Брюсселі схвалили рішення про початок розробки договору про вступ до Євросоюзу Чорногорії. Відтак ця країна стала ще ближчою до того, щоб стати 28-м учасником об’єднання.