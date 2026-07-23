Книги та іграшки: Сейм Латвії затвердив обмеження імпорту з Росії та Білорусі

Сейм Латвії остаточно ухвалив обмеження на імпорт товарів із Росії та Білорусі – про це пресслужба відомства повідомила 23 липня.

Парламент країни підтримав відповідні зміни до Закону про підтримку цивільного населення України. Вони передбачають загальнонаціональну заборону на імпорт таких товарів з РФ і Білорусі, як книги, газети, відеоігри, спортивні товари, іграшки, одяг та взуття.

«Цими поправками ми продовжуємо цілеспрямовано розривати економічні зв’язки з Росією та Білоруссю, водночас зберігаючи непохитну підтримку України в її боротьбі за свободу та незалежність. Це ще один суттєвий крок до розриву економічних відносин з державами-агресорами», – заявив голова Комітету з питань оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції Раймондс Берґманіс.

Читайте також: Девְ’ять країн ЄС закликали позбавити МОК європейського фінансування

Заборона також буде поширюватися на імпорт цих товарів з третіх країн, якщо країною походження є Росія або Білорусь. Точний перелік товарів, на які поширюватиметься заборона, визначить уряд Латвії.

Як передає агентство Delfi, за законопроєкт проголосували 66 депутатів.

Передбачено, що Кабінет міністрів Латвії щороку оцінюватиме вплив заборони на імпорт на безпеку та суспільні інтереси Латвії й подаватиме звіт про результати оцінки до Сейму.

Міністерство закордонних справ Латвії у червні розробило поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають заборону на імпорт певних промислових товарів російського та білоруського походження.