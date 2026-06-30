Латвія пропонує додатково обмежити торгівлю з Білоруссю та Росією

Міністерство закордонних справ Латвії розробило поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають заборону на імпорт певних промислових товарів російського та білоруського походження. Про це повідомляє латвійське агентство LETA.

Наразі поправки перебувають на стадії узгодження. Як повідомила журналістам міністерка закордонних справ Байба Браже після засідання партій владної коаліції, уряд, найімовірніше, розгляне їх наступного тижня, а Сейм проведе позачергове засідання 23 липня.

Проєкт закону передбачає заборону на імпорт певних промислових товарів до Латвії як безпосередньо з Росії та Білорусі, так і з третіх країн, якщо ці товари походять із цих держав. Точний перелік заборонених товарів у законі ще не визначений, його планують включити до регламенту уряду, повідомило агентство.

Транзитні перевезення через Латвію до інших країн Європейського Союзу не будуть обмежені.

Мета постанови – скоротити ризики для національної безпеки Латвії та сприяти розриву економічних зв'язків із Росією та Білоруссю. Автори законопроєкту також характеризують його як інструмент сигнальної політики, що підтверджує позицію Латвії та закликає громадян відмовитися від товарів із цих країн, повідомляє LETA.

Законопроєкт передбачає, що заборона поширюватиметься на промислові товари, які ще не включені до санкцій ЄС, тарифних чи інших торговельних обмежень. Книжки, газети, відеоігри, спортивні товари, іграшки, одяг та взуття згадуються як одна з перших груп, на яку може поширюватися заборона. Вартість імпорту цих товарів до Латвії з Росії та Білорусі у 2023 році становила 12,5 мільйона євро.

Через санкції та значно підвищені мита традиційний експорт Білорусі до Латвії – мінеральні добрива, продукція деревообробки, металопродукція та цемент – перестали надходити на латвійський ринок. Однак на латвійському ринку все ще є взуття, одяг, трикотаж, косметика, а також харчі й алкоголь із Білорусі.