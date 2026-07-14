Девְ’ять країн ЄС закликали позбавити МОК європейського фінансування

Представники дев'яти країн ЄС (Естонії, Литви, Латвії, Польщі, Фінляндії, Данії, Швеції, Нідерландів та Румунії) звернулися до Єврокомісії з пропозицією позбавити Міжнародний олімпійський комітет (МОК) європейського фінансування через анонсоване МОК зняття обмежень на доступ російських та білоруських спортсменів до змагань, повідомило міністерство культури Естонії.

Ініціатори звернення пропонують позбавити фінансування Євросоюзу, у тому числі через програму Erasmus+, не лише сам Міжнародний олімпійський комітет, а й спортивні об’єднання, які підтримали ідею МОК щодо допуску росіян до спортивних заходів. Серед них згадані Міжнародна федерація фехтування та Міжнародна федерація плавання.

Крім цього, пропонується переглянути участь цих організацій у майбутніх обговореннях та заходах, пов’язаних із розвитком спорту в ЄС.

7 липня Міжнародний олімпійський комітет тимчасово відновив членство Олімпійського комітету Росії (ОКР), а також скасував рекомендовані обмеження для російських спортсменів і команд, включно з вимогою виступати в нейтральному статусі. Росіян допустять до кваліфікаційних змагань перед Олімпійськими іграми 2028 року, при цьому питання про використання російських прапора та гімну на іграх вирішуватиметься пізніше. Відновлення членства ОКР у МОК пояснили тим, що Москва розпустила так звані олімпійські ради, створені раніше на окупованих Росією територіях України.

Після цього деякі спортивні організації стали скасовувати свої обмеження щодо російських спортсменів. Інші спортивні федерації поки що їх зберігають. Багато країн Європи виступають проти участі російських спортсменів – у зв’язку зі вторгненням в Україну. Частина інших країн не заперечує повернення російських атлетів.

14 липня на сайті МОК уперше з 2023 року стала доступна сторінка Олімпійського комітету Росії.