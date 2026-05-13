Федерація World Boxing зняла всі обмеження з білоруських спортсменів-аматорів

Міжнародна федерація боксу World Boxing, яка регулює аматорський бокс, виконала рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету й дозволила білоруським спортсменам виступати на змаганнях під державним прапором.

Згідно з офіційною заявою, зняття обмежень для Білорусі набуває чинності негайно, і тепер білоруські боксери можуть без обмежень брати участь у всіх міжнародних змаганнях, організованих World Boxing, її Континентальною конфедерацією для Європи, European Boxing, а також у міжнародних змаганнях, організованих національними федераціями-членами World Boxing.

Обмеження також зняли з тренерів, допоміжного персоналу та офіційних осіб, які супроводжують білоруських боксерів.

Обмеження для російських боксерів залишилися чинними.

Наприкінці квітня World Boxing дозволила боксерам з Білорусі та Росії брати участь у міжнародних змаганнях як індивідуальним нейтральним спортсменам.

Міжнародна федерація боксу (World Boxing) була створена у 2023 році. Ця нова спортивна організація координує аматорський бокс та спрямовує свою діяльність на його збереження в програмі Олімпійських ігор. Організація виникла як альтернатива Міжнародній боксерській асоціації (IBA) через проблеми з прозорістю в останній, вона була тимчасово визнана Міжнародним олімпійським комітетом. Організацію очолює боксер із Казахстану Геннадій Головкін.

Також 12 травня Міжнародний союз сучасного п’ятиборства зняв обмеження з білоруських спортсменів на рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету.