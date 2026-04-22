Ребров припинив роботу на посаді головного тренера збірної України з футболу – УАФ

Сергій Ребров залишає посаду головного тренера національної збірної України з футболу, повідомила 22 квітня Українська асоціація футболу.

«Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної», – сказав президент УАФ Андрій Шевченко.

В асоціації додали, що Ребров продовжує бути частиною команди УАФ у ролі віцепрезидента і члена виконавчого комітету.

«Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди. Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу», – цитують в УАФ слова Реброва.

Хто стане новим головним тренером збірної України – поки що невідомо.

Сергій Ребров офіційно очолив збірну України з футболу в червні 2023 року.