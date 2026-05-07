МОК зняв із білоруських спортсменів усі обмеження. НОК України відреагував

Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) більше не рекомендує запроваджувати обмеження на участь білоруських спортсменів (включно з командами) у змаганнях, що регулюються міжнародними федераціями та організаторами міжнародних спортивних заходів.

Обмеження були запроваджені 28 лютого 2022 року та 28 березня 2023 року, вони пов’язані з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, якому сприяв режим Олександра Лукашенка. Рішенням виконавчої ради МОК від 7 травня 2026 року обмеження скасовані.

У заяві організації йдеться, що з моменту запровадження обмежень спортсмени з білоруськими паспортами без будь-яких інцидентів брали участь як індивідуальні нейтральні спортсмени в міжнародних турнірах, включно з Олімпіадами.

Дозвіл на участь спортсменів у конкретних змаганнях із конкретних видів спорту мають надавати їхні організатори та міжнародні федерації, однак вони враховуватимуть рекомендації МОК, пише білоруська служба Радіо Свобода.

У заяві МОК ідеться про те, що ситуація з Національним олімпійським комітетом Білорусі відрізняється від ситуації з Російським олімпійським комітетом. Обмеження щодо російських спортсменів зберігаються.

Національний олімпійський комітет України заявив про «категоричний протест» і наголосив, що Білорусь продовжує підтримувати російську агресію проти України. У НОК зазначили, що територія Білорусі використовується для запуску ракет і дронів по українських містах, тому підстав для повернення білоруських спортсменів під національною символікою немає.