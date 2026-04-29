Федерація World Boxing допустила спортсменів із РФ та Білорусі в нейтральному статусі

Російські та білоруські спортсмени зможуть виступати на турнірах Міжнародної федерації боксу (World Boxing) у нейтральному статусі, оголосили в організації. Там пояснили, що спортсмени з двох країн не виступатимуть під національними прапорами, а доступ до змагань буде можливий лише за умови дотримання кількох умов.

«World Boxing співпрацюватиме з експертною незалежною третьою стороною для проведення серії перевірок усіх спортсменів із Росії та Білорусі, заявлених на її змагання, щоб переконатися, що вони не мають історії підтримки війни в Україні, не отримують оплату від військових чи силових структур, не є членами клубів, пов’язаних з армією чи поліцією, і не брали участь у заходах, організованих Міжнародною радою військового спорту (CISM) з початку війни в Україні», – йдеться у повідомленні федерації.

Перевірці підлягатимуть усі спортсмени віком від 19 років, їхні тренери та допоміжний персонал, зазначається в заяві.

Організація також прийняла заявку Федерації боксу Росії на вступ у статусі «визнаного члена», в якому вона може брати участь у змаганнях без права голосу на конгресі.

Організацію World Boxing було засновано у 2023 році на тлі конфлікту між Міжнародним олімпійським комітетом та іншою міжнародною боксерською організацією, Міжнародною асоціацією боксу (IBA), яку очолює близький до російської влади бізнесмен Умар Кремльов. IBA, яка не обмежувала участь російських спортсменів у своїх турнірах, була позбавлена акредитації МОК, а World Boxing, навпаки, її отримала. Очікується, що саме вона організовуватиме боксерський турнір на Олімпійських іграх у 2028 році.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році Росія та Білорусь були піддані санкціям із боку МОК, спортсменів із цих країн допускали до змагань лише в нейтральному статусі.

З осені 2025 року з Росії та Білорусі зняли санкції у водних видах спорту, гандболі, дзюдо та тхеквондо. Також часткову дискваліфікацію зі спортсменів обох країн зняв Міжнародний паралімпійський комітет. Ще у частині видів спорту, наприклад, у шахах, під національними прапорами дозволили виступати юнацьким командам.