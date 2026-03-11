«Засуджуємо зневагу МПК до нашої країни та спортсменів» – заява українських міністрів про події на Паралімпіаді

Міністри закордонних справ та молоді і спорту України Андрій Сибіга та Матвій Бідний відреагували на повідомлення українських спортсменів про тиск із боку Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) на головних зимових змаганнях чотириріччя.

«Національний паралімпійський комітет України оприлюднив заяву щодо дискримінаційного, зневажливого та неприпустимого ставлення до національної збірної України та українських уболівальників на зимових Паралімпійських іграх 2026 року. Міжнародний паралімпійський комітет не лише допустив заплямовані кров’ю російські та білоруські прапори, а й намагається заборонити українську символіку та навіть жовто-сині кольори. Ми рішуче засуджуємо цілковиту зневагу МПК до нашої країни та спортсменів. Рішення Комітету відкрито стати на бік Росії в її геноцидній війні проти України є аморальним і суперечить усім принципам олімпізму та нормам людяності», – йдеться в заяві міністрів, які додають, що «майбутні покоління назвуть ці рішення так, як вони на це заслуговують: ганьба».

Раніше 10 березня Національний паралімпійський комітет України заявив про систематичний тиск на спортсменів і тренерів з боку представників Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) й оргкомітету змагань, які тривають у Мілані і Кортіні-д’Ампеццо.

Щонайменше два інциденти стосуються використання національного прапора – як самими спортсменами, так і їхніми вболівальниками.

Незважаючи на триваючу війну Росії з Україною, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) дозволив шістьом російським спортсменам та чотирьом з Білорусі представляти свої країни у супроводі своїх національних прапорів, а не змагатися під нейтральними.



Збірна України не брала участь у церемонії у Вероні на знак протесту, до неї приєдналися Австрія, Румунія та Велика Британія, Канада, Хорватія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща.

Зимові Паралімпійські ігри з 6 до 15 березня відбуваються в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо.