Українські паралімпійці заявляють про тиск з боку МПК – заява

Національний паралімпійський комітет України заявив 10 березня про систематичний тиск на спортсменів і тренерів з боку представників Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) й оргкомітету змагань, які тривають у Мілані і Кортіні-д’Ампеццо.

Щонайменше два інциденти стосуються використання національного прапора – як самими спортсменами, так і їхніми вболівальниками.

«Українська паралімпійська команда з дозволу представника оргкомітету вивісила на будинку, де вона проживає, український прапор, який команда вивішувала на будинках проживання на чотирьох останніх Паралімпійських іграх – без заперечень з боку керівництва МПК і оргкомітету.

Через деякий час після розміщення прапору з’явився представник оргкомітету і примусив його зняти. На запитання керівництва команди, чому і на якій конкретній підставі регламенту це зроблено, відповіді не було.

Понад два дні представники МПК нам постійно говорили про те, що вони думають над тим, де українській команді буде дозволено вивісити прапор на будинку, де проживає команда.

Нарешті прапор України дозволили розмістити там, де його менше видно», – сказано в заяві.

Окремо Національний паралімпійський комітет звернув увагу на ситуацію навколо родини Тараса Радя, яка приїхала на змагання підтримати спортсмена.

«Сім’я Тараса Радя у складі восьми чоловік сама купила квитки і спробувала потрапити на глядацьку трибуну змагань з біатлону, щоб побачити свого рідного спортсмена у його боротьбі за перемогу. Представники МПК і Оргкомітету відібрали у родини чемпіона українські прапори, у жінок родини було відібрано жіночі хустки з українським національним орнаментом і було заявлено, що так робиться відповідно до правил МПК», – інформують в українській команді.

За цим повідомленням, організатори Ігор також виступають проти щоденних загальнокомандних зборів збірної України в холі будівлі, де українські паралімпійці живуть разом із представниками інших команд.

«На церемонії нагородження нашої чемпіонки Олександри Кононової представник МПК жорстко намагався відібрати маленькі сережки з прапором України, на якому було написано Stop War. Нашу чемпіонку примусили зняти сережки, не пояснюючи, в чому причина небезпеки жіночої прикраси для церемонії вручення медалі чемпіонки Паралімпійських ігор», – додали в Національному паралімпійському комітеті.

Незважаючи на триваючу війну Росії з Україною, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) дозволив шістьом російським спортсменам та чотирьом з Білорусі представляти свої країни у супроводі своїх національних прапорів, а не змагатися під нейтральними.



Збірна України не брала участь у церемонії у Вероні на знак протесту, до неї приєдналися Австрія, Румунія та Велика Британія, Канада, Хорватія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща.

Зимові Паралімпійські ігри з 6 до 15 березня відбуваються в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо.



