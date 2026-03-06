Єдиний спортсмен з Ірану не зможе приїхати на Паралімпіаду-2026 через небезпечні умови для подорожей

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) у п'ятницю вдень підтвердив, що паралімпійський комітет Ірану не братиме участі в зимових Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані.



Як повідомляє пресслужба МПК, Іран мав представляти один спортсмен – дворазовий паралімпійць Абульфазл Хатібі Міанеї – у двох змаганнях з паралімпійських лижних гонок: чоловічому спринті класичним стилем стоячи 10 березня та чоловічому інтервальному класичному стилі стоячи на дистанцію 10 км 11 березня.



Однак, як зазначається, через конфлікт на Близькому Сході паралімпієць не може безпечно поїхати до Італії.



«Це справді розчарування для світового спорту, і особливо для Абульфазла, що він не може безпечно поїхати, щоб змагатися на своїх третіх зимових Паралімпійських іграх у Мілано-Кортіна 2026», – сказав президент МПК Ендрю Парсонс.

Сьогодні ввечері має відбутися церемонія відкриття Паралімпіади на історичній арені Верони. 611 спортсменів-паралімпійців з 55 країн змагатимуться на Паралімпійських зимових іграх 2026.



Незважаючи на триваючу війну Росії з Україною, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) дозволив шістьом російським спортсменам та чотирьом з Білорусі представляти свої країни у супроводі своїх національних прапорів, а не змагатися під нейтральними.



Збірна України не братиме участі в церемонії у Вероні на знак протесту, до неї приєднаються Австрія, Румунія та Велика Британія, Канада, Хорватія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща.

Зимові Паралімпійські ігри з 6 до 15 березня відбудуться в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо.