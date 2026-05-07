«Шахтар» не зміг вийти до фіналу Ліги конференцій

Донецький футбольний клуб «Шахтар» зупинився за крок до виходу до фіналу третього за статусом європейського турніру – Ліги конференцій.

Підопічні Арди Турана не змогли знайти аргументів проти дисцуиплінованого контратакувального стилю володаря Кубка Англії – лондонського «Крістал Пелас».

Гірники, попри те, що володіли м’ячем значно більше за суперника, програли і в першому матчі, який відбувався в польському Кракові (1:3), і в матчі-відповіді в Лондоні.

У першому таймі донеччани змогли відповісти на прикрий автогол, на 34-й хвилині Егіналдо зрівняв рахунок. Але по перерві, на 52-й хвилині, Ісмаїла Сарр зняв усі питання про переможця протистояння – 2:1.

У фіналі Ліги конференцій англійська команда зустрінеться з іспанським «Райо Вальєкано», який виявився сильнішим за французький «Страсбур».