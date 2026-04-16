«Шахтар» вийшов до півфіналу Ліги конференцій УЄФА

Донецький «Шахтар» здолав за сумою двох матчів нідерландський АЗ у чвертьфінальній стадії третього за статусом європейського клубного турніру – Ліги конференцій УЄФА.

Після впевненої перемоги у формально домашньому матчі в Польщі (3:0) підопічні Арди Турана розійшлися з суперником миром у Алкмарі – 2:2.

Усі голи були забиті в другому таймі. Рахунок на 58-й хвилині відкрив Аліссон Сантана, але згодом гірникам довелося відігруватися – два м’ячі вони пропустили на 73-й і 80-й хвилинах. На 84-й хвилині Лука Мейрелеш відновив рівновагу і встановив остаточний рахунок гри.

У півфіналі суперником донеччан, найімовірніше, стане англійський «Крістал Пелес», який у першому чвертьфінальному матчі розгромив італійську «Фіорентину» – 3:0.