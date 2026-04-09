«Шахтар» переміг нідерландський АЗ в Лізі конференцій

Донецький «Шахтар» розгромив нідерландський АЗ в першому чвертьфінальному матчі Ліги конференцій, який відбувся в польському Кракові. Команда Арди Турана лише наприкінці гри підібрала ключі до воріт Єруна Зута – перший гол Педріньйо забив точним ударом з лінії штрафного майданчика лише на 72-й хвилині.

Після цього АЗ намагався відігратися і створив тиск на ворота Дмитра Різника, але на 81-й і 83-й хвилинах у складі донеччан двічі відзначився Алісон Сантана – 3:0.

Матч-відповідь за тиждень відбудеться в Нідерландах.