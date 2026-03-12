Ліга конференцій: «Шахтар» переміг польський «Лех» на виїзді

Єдиний представник України на стадії плейоф європейських клубних турнірів успішно розпочав стадію 1/8 фіналу. У польському місті Познань підопічні Арди Турана переграли місцевий «Лех» – 3:1.

На 36-й хвилині Марлон Гомес у контратаці скористався передачею Кавана Еліаса і відкрив рахунок. Майже одразу по перерві неузгодженість дій захисту господарів спричинила гол Невертона.

«Лех» повернув у матч інтригу на 70-й хвилині – відзначився шведський нападник Мікаель Ісхак, але на 85-й хвилині Ісакі Сілва, який змінив Невертона, фантастичним ударом через себе зняв питання про переможця.

Формально домашній для «Шахтаря» матч-відповідь відбудеться за тиждень, 19 березня, також у Польщі – але вже у Кракові.