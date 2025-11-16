Футбол: збірна України здолала Ісландію і вийшла до плей-оф чемпіонату світу

Збірна України з футболу здобула важку перемогу у вирішальному матчі відбірного турніру чемпіонату світу. У Варшаві команда Сергія Реброва здолала збірну Ісландії – 2:0.

Перед останнім туром у обох збірних було по сім очок, але острівна команда випереджала «синьо-жовтих» завдяки кращій різниці забитих і пропущених м’ячів. Це означало, що українцям була необхідна лише перемога.

Понад 80 хвилин гри минули без забитих м’ячів, і незадовго до голу українців воротар Анатолій Трубін урятував команду в дуже небезпечній ситуації.

А на 83-й хвилині після подачі кутового Олексій Гуцуляк головою зробив передачу з ближньої на дальню стійку, де на свій шанс чатував Олександр Зубков, який не залишив шансів голкіперу ісландців.

Уже в компенсований час Гуцуляк завдяки рикошету зняв усі запитання про переможця.

Збірна України з 10 очками повернулася на друге місце в групі D, що дає можливість продовжити боротьбу за участь у чемпіонаті світу. Ісландці з сімома очками фінішували третіми.

У паралельному матчі, який уже не мав турнірного значення, французи перемогли азербайджанців – 3:1. Збірна Франції з 16 очками напряму вийшла на світову першість, яку наступного літа прийматимуть США, Канада та Мексика.