Футбол: збірна України розгромно програла у Франції

Збірна України з футболу зазнала поразки у відбірному турнірі чемпіонату світу. В Парижі підопічні Сергія Реброва поступилися фаворитам групи D французам – 0:4.

На 55-й хвилині пенальті реалізував лідер атак «триколірних» Кіліан Мбаппе, на 76-й хвилині перевагу господарів подвоїв Майкл Олісе, а на 83-й хвилині вже з гри довів рахунок до розгромного все той же Мбаппе. Останній у матчі гол забив Юґ Екітіке, який вийшов на заміну.

У паралельному матчі квартету D ісландці виграли в Азербайджані – 2:0.

Результати п’ятого туру означають, що Франція з 10 очками здобуває пряму путівку на чемпіонат світу, який наступного року прийматимуть США, Канада та Мексика.

По сім очок мають Ісландія та Україна, але завдяки кращій різниці забитих і пропущених м’ячів вище розташувалася острівна команда. Для того щоб вийти до матчів плей-оф, «синьо-жовтим» 16 листопада у Варшаві необхідно обов’язково перемагати ісландців.

З одним очком останнє місце посідає команда Азербайджану.