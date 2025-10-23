Українські футбольні клуби програли в другому турі Ліги конференцій

Донецький «Шахтар» і київське «Динамо» зазнали поразок у матчах другого туру Ліги конференцій УЄФА.

Гірники у формально домашньому матчі в польському Кракові приймали варшавську «Легію» і поступилися 1:2. Вирішальний гол зі штрафного від автора дублю Рафала Аугустиняка донеччани пропустили на четвертій компенсованій до другого тайму хвилині.

Київські динамівці без шансів програли в Туреччині «Самсунспору» – 0:3.

Після двох турів у «Шахтаря» три очки, динамівці програли обидва матчі.

Наступні поєдинки відбудуться 6 листопада: донеччани прийматимуть ісландський «Брейдаблік», кияни – боснійський клуб «Зрінськи» з Мостара.