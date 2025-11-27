Футбол: «Шахтар» переміг у Лізі конференцій, «Динамо» програло

Донецький «Шахтар» здобув чергову перемогу в основному раунді Ліги конференцій УЄФА. В Ірландії команда Арди Турана переграла місцевий «Шемрок Роверс» – 2:1.

У першому таймі за гірників відзначився Кауа Еліас, а на 77-й хвилині Єгор Назарина зі штрафного довів перевагу гірників до двох м’ячів. Господарі відіграли один м’яч на 87-й хвилині, але на більше вже не спромоглися.

«Динамо» на виїзді поступилося кіпрській «Омонії» – 0:2.

Після чотирьох турів «Шахтар» з 9 очками посідає четверте місце серед 36 команд, «Динамо» опустилося нижче 24-го місця, яке дає шанс на продовження боротьбі – у киян лишилося три очки, що дає змогу бути на 27-й позиції.