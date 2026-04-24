Президент баскетбольного союзу Латвії пішов з ФІБА через допуск команд з Росії та Білорусі до змагань

23 квітня Центральна рада Міжнародної федерації баскетболу надала винятковий дозвіл на реєстрацію команд U21 для участі в Лізі націй FIBA ​​​​3x3, яка відбудеться в Китаї та Малайзії (фото ілюстраційне)
Президент Латвійського баскетбольного союзу Раймондс Вейоніс залишає комісію Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) «3 на 3» на знак протесту проти рішення дозволити білоруським та російським спортсменам брати участь у юнацьких змаганнях. Про це латвійська організація повідомила 24 квітня.

У своїй заяві Вейоніс вказав на те, що участь гравців із Росії та Білорусі в міжнародних змаганнях була заборонена після 24 лютого 2022 року, але згодом позиція «в багатьох країнах та організаціях пом’якшилася».

«Це підтверджується рішенням Центральної ради ФІБА», – заявив він.

При цьому в латвійській організації вказали на те, що рішення щодо допуску представників РФ і Білорусі ухвалили без попереднього обговорення Комісією ФІБА 3x3.

«Після вчорашнього рішення Центральної ради ФІБА щодо участі російської та білоруської збірних U-21 з баскетболу 3×3 у Лізі націй ФІБА, і враховуючи, що це питання не розглядалося відповідною комісією, я вирішив піти у відставку з посади члена Комісії ФІБА 3×3», – йдеться в листі спортивного посадовця.

23 квітня Центральна рада Міжнародної федерації баскетболу у відповідь на рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету зняти обмеження на участь російських та білоруських спортсменів у юнацьких змаганнях надала винятковий дозвіл на реєстрацію команд U21 для участі в Лізі націй FIBA 3x3, яка відбудеться в Китаї та Малайзії.

Водночас Центральна рада ФІБА схвалила збереження поточного статусу команд Росії та Білорусі у всіх інших змаганнях до наступного засідання, запланованого на вересень 2026 року.

