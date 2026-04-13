РФ і Білорусь повернулися до змагань із водних видів спорту – з прапорами і гімнами

Міжнародна федерація водних видів спорту World Aquatics оголосила про повний допуск російських та білоруських спортсменів до змагань – тепер вони зможуть виступати під прапорами та гімнами своїх країн.

«Керівні принципи участі спортсменів у змаганнях з водних видів спорту в період політичного конфлікту більше не застосовуватимуться до дорослих спортсменів із білоруським чи російським спортивним громадянством», – ідеться в повідомленні федерації.

Рішення поширюється на дорослі турніри у всіх дисциплінах федерації, включно з плаванням, водним поло та стрибками у воду. Для участі спортсменам необхідно пройти кілька етапів антидопінгового контролю під наглядом Міжнародного агентства тестування, а також додаткову перевірку з боку незалежного підрозділу федерації.

Проти такого рішення виступили українські спортсмени. Українська збірна з водного поло відмовилася від матчу проти команди Росії в рамках турніру Кубка світу, внаслідок чого їй зарахували технічну поразку.

Після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Міжнародний олімпійський комітет та багато спортивних асоціацій наклали санкції на російських спортсменів. Після цього багато спортсменів змінили спортивне громадянство.

З 2023 року спортсменам із Росії та Білорусі дозволили виступати під нейтральним прапором у водних видах спорту.