Міжнародний союз п’ятиборців скасовує обмеження для білоруських спортсменів

Виконавча рада Міжнародного союзу п’ятиборців (Union Internationale de Pentathlon Moderne, UIPM) 12 травня схвалила рішення дозволити білоруським спортсменам та командам повноцінно представляти свою країну на турнірах під егідою організації. Союз першим виконав відповідну рекомендацію МОК.

Спортсмени і команди з Білорусі зможуть вільно представляти свою країну на змаганнях UIPM, починаючи з наступного тижня. Після того, як UIPM прийняв попередні рекомендації Міжнародного олімпійського комітету в березні 2023 року, білоруські спортсмени змагалися як індивідуальні нейтральні спортсмени (AIN).

7 травня 2026 року МОК рекомендував звільнити білоруських спортсменів та команди від усіх обмежень у світовому спорті, тому UIPM скасовує обмеження для білоруських спортсменів. Рішення набирає чинності негайно та поширюється на всі змагання UIPM (крім майбутнього Кубка світу в Пазарджику).

Білоруські спортсмени зможуть змагатися у своїй національній формі, з національним прапором та гімном. Білоруська федерація сучасного п’ятиборства зможе відправляти спортсменів на змагання UIPM, починаючи з Кубка світу з п’ятиборства UIPM у Будапешті з 9 до 13 червня 2026 року.

Статус AIN для російських спортсменів залишається чинним.

Сучасне п’ятиборство стало ще одним видом спорту, де міжнародні структури повертають Білорусі право на повноцінну участь у міжнародному спорті. Упродовж останніх місяців кілька міжнародних федерацій уже стали послаблювати або скасовувати обмеження для білоруських спортсменів. Такі рішення були ухвалені щодо водних видів спорту, гандболу та інших дисциплін.

7 травня Виконавча рада МОК скасувала попередні умови участі Білорусі та білоруських спортсменів у змаганнях. У заяві МОК зазначається, що ситуація з Олімпійським комітетом Росії відрізняється від ситуації з Національним олімпійським комітетом Білорусі.

«НОК Білорусі має добру репутацію та дотримується Олімпійської хартії», – йдеться в поясненні. Дозвіл на участь у змаганнях мають надавати конкретні організатори та міжнародні федерації, які враховують рекомендації МОК, але не зобов’язані з ними погоджуватися.

Наприклад, Всесвітня легкоатлетична організація (World Athletics) підтримує відсторонення білоруських спортсменів від змагань під її егідою, повідомляє The Times. Видання цитує заяву World Athletics: «Наша Рада ухвалила чітке рішення: лише коли відбудеться реальний зсув у напрямку мирних переговорів (щодо України), вона зможе розпочати перегляд своїх рішень. Ми всі сподіваємося, що це станеться найближчим часом, але до того часу Рада залишається єдиною у підтримці рішення, ухваленого в березні 2022 року та підтвердженого в 2023 та 2025 роках».