В Італії відбувається церемонія закриття Олімпійських ігор-2026

Церемонія відкриття Олімпіади-2026, 6 лютого 2026 року
Церемонія відкриття Олімпіади-2026, 6 лютого 2026 року

У неділю, 22 лютого, в Італії урочисто закривають зимові Олімпійські ігри-2026, повідомляє «Суспільне».

Церемонія відбувається в античному амфітеатрі та розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Прапор України на церемонії закриття Олімпійських ігор несли фристайлісти Анастасія Брикіна та Дмитро Котовський.

Загальнокомандний залік виграла збірна Норвегії. У норвежців найбільше нагород – 41. Найбільше золота – 18. Тим самим збірна Норвегії встановила новий рекорд за кількістю перемог на одній зимовій Олімпіаді. Норвежці перевершили своє ж досягнення, встановлене на Іграх-2022 у Пекіні, де в них було 16 золотих нагород.

Окрім Норвегії, боротьбу за місце у топ-3 виграли США і Нідерланди. Італія, що завершила зимові Олімпійські ігри з рекордною кількістю нагород, посіла четверте місце,поступившись нідерландській команді за кількістю «срібла». У боротьбі за місце у топ-5 перемогла Німеччина.

Раніше, 6 лютого, в Італії відбулася церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор. Змагання твідбувались у двох містах: Мілані й Кортіні-д’Ампеццо.

Церемонія відкриття пройшла на міланському стадіоні «Сан-Сіро».

В Іграх брали участь близько трьох тисяч спортсменів майже зі 100 країн. Розіграно 116 комплектів нагород у восьми видах спорту і 16 дисциплінах.

Від України на змагання поїхали 46 атлетів й атлеток, які виступали у 11 видах спорту.

Раніше, 12 лютого, МОК повідомив про заборону українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Зимових Олімпійських іграх-2026. Комітет пояснив рішення відмовою Гераскевича «дотримуватися правил щодо вираження поглядів» через намір вдягнути шолом із портретами загиблих українських спортсменів.

Гераскевич вважає, що, виступаючи в «шоломі пам’яті», він не порушував ніяких правил, і його дискваліфікація є незаконною.

13 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) розглянув заяву спортсмена-скелетоніста Владислава Гераскевича проти Міжнародної федерації бобслею та скелетону та Міжнародного олімпійського комітету. CAS відхилив скаргу Гераскевича.

Нині в Італії тривають XXV зимові Олімпійські ігри. Тисячі атлетів з десятків країн. Україну представляють 46 спортсменів в 11 видах спорту. Одного з яких, українського скелетоніста Владислава Гераскевича, дискваліфікували за кілька годин до початку змагань через відмову зняти «шолом пам’яті» із зображенням українських спортсменів, які загинули під час війни з РФ.

