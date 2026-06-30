ISU допустив фігуристів із Росії й Білорусії до змагань у нейтральному статусі

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) допустив спортсменів із Росії та Білорусі до змагань з фігурного катання, ковзанярського спорту та шорт-треку в нейтральному статусі. Про це організація заявила 30 червня.

Спортсмени та допоміжний персонал не зможуть використовувати національний прапор, національну форму та національний гімн під час змагань.

Згідно із заявою, російським та білоруським спортсменам дозволили брати участь як в індивідуальних, так і в командних змаганнях.

Водночас до змагань не допустять спортсменів, які брали участь у повномасштабній війні Росії проти України, підтримували цю війну або служать у збройних силах чи органах національної безпеки Росії чи Білорусі.

Як заявили в ISU, ухвалене в березні 2022 року рішення про недопуск Росії та Білорусі частково скасували, взявши до уваги рекомендації Міжнародного олімпійського комітету та рішення інших спортивних федерацій.





Після російського вторгнення в Україну у 2022 році російські та білоруські спортсмени у більшості видів спорту, згідно з рекомендаціями МОК, могли допускатися до змагань лише в нейтральному статусі.

У квітні-червні 2026 року Міжнародна федерація асоціацій фехтування (FIE), Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics) та Міжнародна федерація гімнастики (World Gymnastics) допустили російських та білоруських учасників до змагань без обмежень, з національними гімнами та прапорами. В Україні та низці європейських країн ці рішення розкритикували.

У жовтні 2024 року міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр молоді та спорту України Матвій Бідний 1 жовтня виступили зі спільною заявою щодо неможливості повернення Росії до світового спорту. Так вони прокоментували слова віцепрезидента МОК Антоніо Самаранча-молодшого щодо перспектив російського спорту.