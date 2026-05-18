Федерація гімнастики зняла обмеження для спортсменів РФ та Білорусі

Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики (World Gymnastics) допустив російських і білоруських спортсменів до виступів під національними прапором та гімном. Рішення ухвалили на засіданні виконкому організації в Єгипті.

Рішення поширюється на спортивну та художню гімнастику, стрибки на батуті, акробатику та аеробіку, повідомила пресслужба Федерації гімнастики Росії.

Президент федерації Олег Білозеров зазначив, що своїм рішенням Міжнародна федерація гімнастики «повністю відновила у правах» російських гімнастів, які були під санкціями з весни 2022 року після повномасштабного вторгнення в Україну.

Першими під російським прапором та з виконанням гімну, як повідомляється, виступлять представники спортивної акробатики на етапах Кубка світу в Болгарії та Азербайджані наприкінці травня та в червні.

Наприкінці травня в болгарській Варні також має пройти Чемпіонат Європи з художньої гімнастики, в якому з російського боку візьмуть участь в основному вихованці академії «Небесна грація» Аліни Кабаєва, писало видання «Агентство». Цей турнір проводиться під егідою Європейського гімнастичного союзу, російські гімнастки виступатимуть під нейтральним прапором.

Раніше Міжнародна федерація водних видів спорту World Aquatics допустила російських і білоруських спортсменів до виступів під прапорами та з гімнами своїх країн. Проти такого рішення виступили українські спортсмени, українська збірна з водного поло відмовилася від матчу проти російської команди на Кубку світу на Мальті в середині квітня, отримавши за це технічну поразку.

Міжнародний олімпійський комітет раніше рекомендував спортивним федераціям зняти обмеження для білоруських спортсменів, але залишити їх чинними для російських. Білоруських атлетів без обмежень після цього допустили федерації волейболу, боксу, сучасного п’ятиборства, натомість федерація легкої атлетики залишила обмеження чинними. Частина федерацій пом’якшила або скасувала обмеження і для російських спортсменів. Це викликає протести спортивних федерацій України та частини інших країн.