Міжнародна федерація важкої атлетики допустила спортсменів із Росії й Білорусі до змагань

Міжнародна федерація важкої атлетики допустила російських і білоруських спортсменів до змагань у всіх вікових групах – про це організація повідомила 26 червня.

У публікації зазначається, що рішення ухвалили на тлі нещодавніх рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо надання спортсменам рівних можливостей для участі у міжнародних змаганнях. Про якісь обмеження для спортсменів не йдеться.

Раніше цього року обмеження зняли з участі росіян та білорусів у змаганнях важкоатлетів юнацького та юніорського віку.

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Після російського вторгнення в Україну у 2022 році російські та білоруські спортсмени у більшості видів спорту, згідно з рекомендаціями МОК, могли допускатися до змагань лише в нейтральному статусі.

У квітні-червні 2026 року Міжнародна федерація асоціацій фехтування (FIE), Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics) та Міжнародна федерація гімнастики (World Gymnastics) допустили російських та білоруських учасників до змагань без обмежень, з національними гімнами та прапорами. В Україні та низці європейських країн ці рішення розкритикували.