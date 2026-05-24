Європейський гімнастичний союз зняв обмеження зі спортсменів з Росії й Білорусі

Європейський гімнастичний союз (European Gymnastics) 24 травня зняв обмеження зі спортсменів із Росії та Білорусі. Про це йдеться в розпорядженні виконавчого комітету організації.

Цьому рішенню передував допуск російських гімнастів до міжнародних змагань із прапором і гімном, яке раніше ухвалив виконком World Gymnastics.

Вже 27 травня у Болгарії стартує Чемпіонат Європи з художньої гімнастики, де російські гімнасти зможуть взяти участь.

Читайте також: Міжнародна федерація муай-тай зняла всі обмеження з російських і білоруських спортсменів

Раніше виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендувала більше не обмежувати участь білоруських спортсменів (в тому числі команд) у змаганнях, що регулюються міжнародними федераціями та організаторами міжнародних спортивних заходів.

Обмеження були запроваджені 28 лютого 2022 року та 28 березня 2023 року та пов’язані з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, якому сприяв режим Лукашенка. Рішенням виконавчої ради МОК від 7 травня 2026 року їх скасовано.

Національний олімпійський комітет України заявив «категоричний протест» проти рішення МОКу. У НОК України наголошують, що Білорусь продовжує підтримувати російську агресію проти України.