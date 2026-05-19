Міжнародна федерація муай-тай зняла всі обмеження з російських і білоруських спортсменів

Міжнародна федерація асоціацій муай-тай (IFMA) 19 травня заявила про дозвіл російським і білоруським атлетам будь-якого віку й категорій брати участь у змаганнях під національними прапорами та символами.

Згідно з оновленими правилами, спортсмени з обох країн змагатимуться під своїми національними прапорами на всіх заходах, санкціонованих IFMA. Зокрема, йдеться про чемпіонати серед юніорів, юніорів, спортсменів до 23 років та дорослих.

Читайте також: Федерація гімнастики зняла обмеження для спортсменів РФ та Білорусі

«На формі національних команд знову буде дозволено відображати офіційні абревіатури країн та національні знаки розрізнення відповідно до правил змагань IFMA», – йдеться в заяві.

Також під час церемоній нагородження звучатимуть національні гімни Росії та Білорусі.

«Муай-тай побудований на цінностях поваги, честі, традицій та єдності. Протягом цього періоду спортсмени з Росії та Білорусі продовжували брати участь у заходах IFMA на всіх рівнях як нейтральні спортсмени, часто з дуже сильними делегаціями та значною кількістю учасників», – заявив президент IFMA Сакч’є Тапсуван.





Він також зазначив, що юніори з обох країн ніколи підпадали під санкції, оскільки «діти та юні спортсмени ніколи не повинні нести тягар політичних конфліктів».

Міжнародний олімпійський комітет раніше рекомендував спортивним федераціям зняти обмеження для білоруських спортсменів, але залишити їх чинними для російських. Білоруських атлетів без обмежень після цього допустили федерації волейболу, боксу, сучасного п’ятиборства, натомість федерація легкої атлетики залишила обмеження чинними. Частина федерацій пом’якшила або скасувала обмеження і для російських спортсменів. Це викликає протести спортивних федерацій України та частини інших країн.