Іранські футболісти досі не отримали візи США для участі в чемпіонаті світу – голова федерації

Голова Іранської федерації футболу Мехді Тадж заявив, що жодний член національної збірної Ірану ще не отримав американські візи для участі в чемпіонаті світу 2026 року.

«Завтра чи післязавтра у нас відбудеться вирішальна зустріч із Міжнародною федерацією футболу (ФІФА). Вони повинні надати нам гарантії, оскільки питання з візами досі не вирішене», – цитує 14 травня слова голови федерації державне інформаційне агентство Ірану IRNA.

Футболісти, тренерський штаб і допоміжний персонал збірної Ірану з футболу вирушили до Туреччини 13 травня і – після короткого тренувального збору там – мають намір прямувати до Сполучених Штатів, де заплановані матчі команди.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно раніше заявив, що Іран обов’язково візьме участь у чемпіонаті світу. Президент США Дональд Трамп також заявив, що немає проблем із участю Ірану в цьому змаганні.

Чемпіонат світу спільно прийматимуть Сполучені Штати, Мексика та Канада, хоча більшість матчів, включно з трьома поєдинками збірної Ірану на груповому етапі, відбудуться у США.



