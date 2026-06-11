Міністр спорту України привітав рішення ФІДЕ щодо Федерації шахів Росії

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний 11 червня прокоментував призупинення членства російської шахової федерації у офіційно Міжнародною федерацією шахів (ФІДЕ).

Це означає, що протягом найближчих трьох років російські команди та шахісти не зможуть виступати на міжнародних змаганнях із національною символікою, зазначив міністр.

«Для нас це важливе і дуже принципове рішення. Бо Росія роками намагається використовувати спорт і шахи як інструмент впливу, а під час війни – ще й легалізувати спортивну окупацію українських територій. Саме це Україна системно оскаржувала і саме це врешті отримало чітку відповідь», – заявив він.





Бідний назвав рішення результатом послідовної роботи – Федерації шахів України, команди Мінспорту та всіх, хто «допомагав переводити справедливу позицію України в юридичні аргументи і конкретні рішення».

Міністр також розцінив це рішення як сигнал для інших міжнародних спортивних федерацій:

«Країні-агресорці, яка порушує міжнародне право, окуповує чужі території і намагається привласнювати український спорт, не місце у світовому спортивному русі».

Рада Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) 11 червня тимчасово зупинила членство Федерації шахів Росії. Рішення пов’язане з тим, що Росія не виконала рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо діяльності на окупованих територіях України.

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7 травня Виконавча рада МОК скасувала попередні рекомендовані умови від 28 лютого 2022 року та 28 березня 2023 року щодо Білорусі та білоруських спортсменів.

Після цього низка федерацій послабила обмеження не тільки для білоруських, а й російських спортсменів.

Поки що лише Всесвітня легкоатлетична федерація та Міжнародна федерація гандболу залишили чинним відсторонення білоруських спортсменів від змагань, що проводяться під їхньою егідою.