ФІДЕ зупинила членство Федерації шахів РФ – через організацію змагань на окупованих територіях

Рада Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) тимчасово зупинила членство Федерації шахів Росії (ФШР), повідомляє сайт ФІДЕ. Рішення пов’язане з тим, що Росія не виконала рішення Спортивного арбітражного суду (CAS).

Ідеться про справу, яка розпочалася у 2024 році. Тоді ФІДЕ за скаргою Української шахової федерації на два роки позбавила російську організацію членства через те, що ФШР вела «активну діяльність» на окупованих територіях України. Російська сторона заперечила це рішення і в результаті ФІДЕ замінила виключення на штраф 45 тисяч євро.

Українська федерація подала апеляцію до CAS у швейцарській Лозанні. Суд ухвалив, що через дії російської організації є загроза територіальній цілісності України, а дії ФШР суперечать статуту та регламенту ФІДЕ. CAS вирішив, що штраф є недостатнім покаранням, і вимагав від Федерації шахів Росії припинити свою діяльність на окупованих територіях протягом 90 днів. Якщо цього не станеться, російська організація має бути виключена з ФІДЕ терміном до трьох років. Термін виконання рішення CAS сплив 9 червня.

У заяві ФІДЕ йдеться, що санкції стосуються тільки Федерації шахів Росії і не є обмеженням для шахістів.

Міжнародну шахову федерацію очолює колишній російський віцепрем'єр Аркадій Дворкович.