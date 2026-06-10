Міжнародна федерація вітрильного спорту зняла обмеження для білоруських спортсменів

Міжнародна федерація вітрильного спорту (World Sailing) дозволила білоруським спортсменам брати участь у змаганнях під своєю егідою з використанням державної символіки. Як повідомляє видання «Позірк» із посиланням на Міністерство спорту та туризму Білорусі, 9 червня Всесвітня рада з вітрильного спорту на онлайн-засіданні схвалила рішення про «скасування всіх попередніх санкцій проти спортсменів з Республіки Білорусь, тренерів та суддів, включаючи вимоги щодо нейтрального статусу, заборону на національний прапор та гімн».

Білорусам та росіянам дозволили змагатися у World Sailing у нейтральному статусі в липні 2025 року.

Міжнародні спортивні федерації та Міжнародний олімпійський комітет (МОК) запровадили обмеження для білоруських спортсменів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, якому сприяв режим Лукашенка.

7 травня Виконавча рада МОК скасувала попередні рекомендовані умови від 28 лютого 2022 року та 28 березня 2023 року щодо Білорусі та білоруських спортсменів.

Поки що лише Всесвітня легкоатлетична федерація та Міжнародна федерація гандболу залишили чинним відсторонення білоруських спортсменів від змагань, що проводяться під їхньою егідою.

У більшості видів спорту обмеження знімаються як для білорусів, так і для росіян. Одним із винятків стало рішення Європейського гімнастичного союзу, яке дозволило росіянам брати участь за умови суворого нейтралітету та без символіки, а також зняло обмеження для білорусів.

Білорусам уже дозволили змагатися під державним червоно-зеленим прапором та з виконанням державного гімну в разі перемог у спортивній гімнастиці, плаванні, сучасному п’ятиборстві, водних лижах, тайському боксі, більярді, фехтуванні та кількох інших видах спорту. У хокеї санкції знято лише для молодіжної та жіночої збірних країни.