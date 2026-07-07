МОК «тимчасово скасовує» дискваліфікацію Олімпійського комітету Росії – офіційна заява

Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) оголосив 7 липня, що «тимчасово скасував дискваліфікацію Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року».

«Рішення було ухвалене після ретельного аналізу комісії з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів регіональні спортивні організації на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України. Крім того, ОКР підтвердив, що не здійснює і не здійснюватиме жодної діяльності на цих територіях», – ідеться в повідомленні на офіційному сайті МОК.

Згідно з повідомленням, керівництво олімпійського спорту «продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов’язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це необхідним».

Національний олімпійський комітет наразі ще не коментував це рішення Міжнародного олімпійського комітету.

Упродовж останніх місяців численні міжнародні федерації з різних видів спорту частково або й повністю поновили права російських спортсменів на участь у змаганнях під національним прапором.

Після російського вторгнення в Україну у 2022 році російські та білоруські спортсмени у більшості видів спорту, згідно з рекомендаціями МОК, могли допускатися до змагань лише в нейтральному статусі.

У жовтні 2024 року міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр молоді та спорту України Матвій Бідний виступили зі спільною заявою щодо неможливості повернення Росії до світового спорту. Так вони прокоментували слова віцепрезидента МОК Антоніо Самаранча-молодшого щодо перспектив російського спорту.