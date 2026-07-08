Міжнародна федерація волейболу допустила російські збірні до змагань

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) дозволила російським спортсменам та технічним фахівцям повернутися до участі у змаганнях під своєю егідою. В організації повідомили 8 липня, що рішення ухвалене відповідно до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та відображає відданість принципу рівного доступу спортсменів до змагань незалежно від громадянства.

Також FIVB відновить російські збірні у світовому рейтингу із тією кількістю очок, яку вони мали на момент усунення. Питання використання національної символіки вирішуватиметься FIVB спільно з Європейською конфедерацією волейболу (CEV) та іншими міжнародними спортивними організаціями.

Президент Всеросійської федерації волейболу Станіслав Шевченко заявив, що рішення FIVB відкриває для чоловічої та жіночої збірних можливість брати участь у відборі на Олімпійські ігри 2028 року у Лос-Анджелесі. За його словами, ключовим фактором стане відновлення рейтингових очок, завдяки яким російські команди зберігають найвищі позиції у світовому рейтингу.

Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) оголосив 7 липня, що «тимчасово скасував дискваліфікацію Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року».

Упродовж останніх місяців численні міжнародні федерації з різних видів спорту частково або й повністю поновили права російських спортсменів на участь у змаганнях під національним прапором.

Після російського вторгнення в Україну у 2022 році російські та білоруські спортсмени у більшості видів спорту, згідно з рекомендаціями МОК, могли допускатися до змагань лише в нейтральному статусі.

У жовтні 2024 року міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр молоді та спорту України Матвій Бідний виступили зі спільною заявою щодо неможливості повернення Росії до світового спорту. Так вони прокоментували слова віцепрезидента МОК Антоніо Самаранча-молодшого щодо перспектив російського спорту.