Гранти і «єКнига»: Бережна розповіла про допомогу книговидавцям, постраждалим від атак Росії

Уряд спільно з видавцями визначив варіанти допомоги друкарням і видавництвам, які зазнали збитків через російські атаки, заявила міністерка культури Тетяна Бережна 23 линя.

Останні атаки на Київ, нагадала вона, пошкодили друкарню, знищили офіси видавництв і наклади книжок. Зокрема, за оцінкою урядовиці, через удар по друкарні згоріли понад 600 тисяч готових книжок і підручників багатьох українських видавництв, а також близько 350 тисяч примірників, які перебували у виробництві. На складі одного видавництв знищені близько 200 тисяч книжок.

«Відновлення друкарень і підтримка видавничої галузі – питання культурної стійкості та національної безпеки», – заявила Бережна.

Урядовиця звітувала про нараду з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства за участі голови правління Української видавничої асоціації Артема Біденка визначили доступні механізми державної підтримки:

друкарні можуть отримати гранти до 16 мільйонів гривень на відновлення обладнання, пошкодженого або знищеного внаслідок російської агресії

програма страхування воєнних ризиків передбачає до 30 мільйонів гривень компенсації за пошкоджене майно

уряд працює над розширенням програми «єКнига», запуском субсидій для книгарень із компенсацією витрат на оренду приміщень та оновленою програмою поповнення фондів публічних бібліотек

Також, зазначила Бережна, Мінекономіки наразі консультує постраждалі видавництва та друкарні щодо можливої підтримки.

«Наше завдання – допомогти підприємствам відновити виробництво і забезпечити вихід нових українських книжок. Держава посилюватиме стійкість книжкової галузі та створюватиме умови для її відновлення і розвитку», – додала голова Мінкульту.

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Раніше Міністерство освіти повідомило про втрату майже 250 тисяч примірників книг, частина з яких – навчальна література, внаслідок російської атки. Ще близько 350 тисяч примірників були пошкоджені.

Український інститут книги 20 липня повідомляв про кілька видавництв, які постраждали внаслідок балістичної атаки Росії вночі проти 19 липня. Удар пошкодив друкарню групи «Конві», знищив склад, на якому зберігалися книги видавництва «Книголав», офіс нещодавно створеного видавництва MISON, а також пошкодив офіс видавництва «АРК.ЮЕЙ». За оцінкою УІК, протягом липня атаки Росії знищили понад 1,5 мільйона книг.