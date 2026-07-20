Міносвіти оцінило втрати підручників через удар Росії по друкарні в Києві

Атака Росії на Київ в ніч проти 19 липня пошкодила, зокрема, друкарню групи «Конві», повідомило Міністерство освіти і науки.

«За інформацією видавців, знищено майже 250 тисяч примірників книг, частина з яких – навчальна література. Ще приблизно 350 тисяч примірників було пошкоджено», – заявляє відомство.

Міністерство освіти і науки наразі спільно з видавцями уточнює масштаби втрат, зокрема, кількість знищених і пошкоджених підручників. Після оцінки збитків МОН спільно з Інститутом модернізації змісту освіти визначить обсяг навчальної літератури, який потрібно відновити, та «зробить усе можливе, щоб мінімізувати наслідки російського удару й вчасно забезпечити заклади освіти підручниками».

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Міносвіти оцінює, що цього року для учнів і учениць 9 класів передбачений друк близько 8 мільйонів примірників навчальної літератури.

«Росія продовжує цілеспрямовано атакувати українську освітню інфраструктуру, намагаючись позбавити дітей можливості навчатися. Попри руйнування, українська система освіти продовжує працювати, щоб жодна дитина не залишилася без навчальних матеріалів через дії ворога», – додали в міністерстві.

Український інститут книги раніше 20 липня повідомляв про кілька видавництв, які постраждали внаслідок балістичної атаки Росії вночі проти неділі. Окрім друкарні «Конві», удар знищив склад, на якому зберігалися книги видавництва «Книголав», офіс нещодавно створеного видавництва MISON, а також пошкодив офіс видавництва «АРК.ЮЕЙ».

За оцінкою УІК, протягом липня атаки Росії знищили понад 1,5 мільйона книг.