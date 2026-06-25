МОН відреагувало на заяву Лубінця і залишається непохитним щодо правил вступу

Міністерство освіти і науки України відреагувало на заяву Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

«Позиція МОН послідовна та конкретна: маємо підтримати вступників у складних умовах війни, реагувати на конкретні організаційні проблеми та гарантувати проведення додаткової сесії тим, хто має на це підстави. Але вступна кампанія не може керуватися ситуативними рішеннями без належного аналізу наслідків», – йдеться у заяві міністерства.

У МОН зазначають, що розуміють умови, в яких випускники складають національний мультипредметний тест (НМТ) вже пʼятий рік повномасштабного вторгнення, саме тому для учасників, які з об’єктивних причин не змогли завершити або скласти тестування під час основної сесії, передбачена участь у додатковій сесії.

МОН пояснює підвищені мінімальні вимоги для окремих спеціальностей

У своїй заяві міністерство зауважує, що підвищені мінімальні вимоги (рівень конкурсного балу лише від 150 навіть на контракт) для окремих спеціальностей запроваджувалися поступово і не є рішенням саме 2026 року, а для медичних спеціальностей така логіка пов’язана з вимогами до якості підготовки фахівців.

МОН пояснює, що право, міжнародне право, публічне управління, міжнародні відносини та окремі економічні спеціалізації – це напрями, де держава має підтримувати достатній рівень академічної підготовки вступників, адже ці сфери прямо пов’язані з правами громадян, управлінськими рішеннями, міжнародним представленням України та роботою державних інституцій.

«Частина спеціальностей, щодо яких лунають пропозиції переглянути мінімальний конкурсний бал, традиційно мають високий попит серед вступників. Тому зміна порогу впливатиме не лише на умови вступу, а й на якість конкурсного відбору та довіру до правил кампанії», – вважають в освітньому відомстві.

Читайте також: НМТ, безпека учнів, якість навчання. На запитання відповідає міністр освіти Лісовий

Окремо важливо, каже МОН, розрізняти результат НМТ, конкурсний бал і прохідний бал.

«У публічній дискусії часто звучить формула «прохідний бал НМТ 150», але при вступі йдеться про мінімальне значення конкурсного бала для участі в конкурсному відборі на окремі спеціальності. Конкурсний бал розраховується за визначеною формулою з урахуванням результатів НМТ та коефіцієнтів для відповідної спеціальності», – зазначається у заяві.

Міністерство освіти і науки наголошує, що залишається відкритим до діалогу з усіма зацікавленими сторонами і водночас непохитним у тому, що правила вступу мають бути «передбачуваними, справедливими та такими, що служать довгостроковим інтересам країни, а не ситуативно створеній напрузі».

Що пропонує Лубінець?

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав Кабмін та Міністерство освіти і науки зменшити мінімальний конкурсний бал із 150 до 130 для вступу у вищі навчальні заклади. За його словами, лише за червень 2026 року до нього надійшла 21 скарга на проблеми під час складання НМТ.



Лубінець зазначив, що він вже направив листи із пропозиціями врахувати умови підготовки та складання НМТ у 2026 році та позицію ректорів щодо доцільності зниження граничного балу для конкурсного відбору з 150 до 130.



Він зауважив, що також повністю підтримує ініціативу 19 червня громадська організація «Спілка ректорів закладів вищої освіти України» попросила Міністерство освіти і науки переглянути мінімальний конкурсний бал для деяких спеціальностей.



Зокрема, пропонувалося зменшивши конкурсний бал із 150 до 130 для вступу на спеціальності «Міжнародні відносини», «Публічне управління та адміністрування», «Право», «Міжнародне право», «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія», «Медична психологія», а також для спеціалізації «Міжнародні економічні відносини». Для спеціальності «Фармація (за спеціалізаціями)» спілка пропонувала встановити мінімальний конкурсний бал на рівні 140. громадської організації «Спілка ректорів закладів вищої освіти України», яка закликала знизити прохідний бал НМТ.

В Україні від 20 травня до 25 червня включно тривають основні сесії національного мультипредметного тесту (НМТ).

НМТ проходить за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій. Перелік предметів НМТ також залишається незмінним – українська мова, математика, історія України й один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література. Додаткова сесія НМТ пройде 17-24 липня.