МОН «категорично не підтримує» вилучення математики з обов’язкових предметів НМТ

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що його відомство не підтримує пропозицію народних депутатів щодо скорочення переліку обов’язкових предметів національного мультипредметного тесту (НМТ) і вилучення математики з цього переліку. Міністр заявив про це на пресконференції 4 червня, його слова цитує низка українських ЗМІ.

«Уряд подав законопроєкт щодо умов вступу на 2027 рік, він відповідає тим умовам, які є наразі в 2026 році… Альтернативний законопроєкт, який передбачає дещо інші умови щодо математики, ми не підтримуємо категорично», – цитує Лісового агентство «Інтерфакс».

Він наголосив, що НМТ має перевіряти «базову спроможність читати, писати і рахувати», тому математика повинна бути обов’язковим предметом.

Днями кілька десятків народних депутатів зареєстрували в парламенті альтернативний урядовому законопроєкт про зменшення в 2027 році кількості предметів НМТ. Документ також передбачає, що математика буде не обов’язковою для складання, а предметом на вибір. Це відбувається на тлі обговорень (які були і минулого року) складності цьогорічних завдань, зокрема з математики.

«Законопроєктом пропонується запровадити на 2027 рік модель вступних випробувань, яка передбачає стандартизоване тестування з двох обов’язкових предметів – української мови й історії України, а також одного навчального предмета на вибір вступника, серед яких зберігається математика», – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Автори документа також вказують, що він «не спрямований на зниження вимог до вступників, його мета – зробити вступну кампанію пропорційною, безпечною і справедливою в умовах війни».

В Україні від 20 травня до 25 червня включно тривають основні сесії національного мультипредметного тесту (НМТ).

НМТ проходить за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій. Перелік предметів НМТ також залишається незмінним – українська мова, математика, історія України й один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

Офіційні результати будуть розміщені в персональних кабінетах учасників НМТ до 3 липня.

Додаткова сесія НМТ пройде 17-24 липня.

Україна через повномасштабне вторгнення РФ не проводить повноцінне зовнішнє оцінювання для вступників, замінивши його на НМТ.

У вересні 2023 року Міністерство освіти й науки повідомило, що формат проведення національного мультипредметного тесту зміниться, вступники в обов’язковому порядку складатимуть не три предмети, а чотири: українську мову, математику, історію України й один предмет на вибір.

Учасники проходять тести в один день протягом чотирьох годин із 20-хвилинною перервою між блоками.