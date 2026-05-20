В Україні стартують основні сесії НМТ

В Україні від 20 травня до 25 червня включно триватимуть основні сесії національного мультипредметного тесту (НМТ), повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

НМТ буде проходити за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій. Перелік предметів НМТ також залишається незмінним – українська мова, математика, історія України й один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

Офіційні результати будуть розміщені в персональних кабінетах учасників НМТ до 3 липня.

Додаткова сесія НМТ пройде 17-24 липня.

Україна через повномасштабне вторгнення РФ не проводить повноцінне зовнішнє оцінювання для вступників, замінивши його на НМТ.

У вересні 2023 року Міністерство освіти й науки повідомило, що формат проведення національного мультипредметного тесту зміниться, вступники в обов’язковому порядку складатимуть не три предмети, а чотири: українську мову, математику, історію України й один предмет на вибір.

Учасники проходять тести в один день протягом чотирьох годин із 20-хвилинною перервою між блоками.