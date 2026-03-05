В Україні стартувала реєстрація на НМТ-2026

В Україні 5 березня розпочалася реєстрація для участі в основній сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) 2026 року, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) і Міністерстві освіти й науки.

Реєстрація триватиме до 2 квітня.

За повідомленням, для реєстрації треба:

створити персональний кабінет на сайті УЦОЯО;

заповнити реєстраційні дані;

завантажити документи;

підтвердити реєстрацію.

У МОН уточнили, що за потреби до 7 квітня можна внести зміни в персональному кабінеті, а з 11 до 16 травня триватиме реєстрація на додаткову сесію НМТ.

Основна сесія НМТ-2026 відбудеться з 20 травня до 25 червня, а додаткова – 17-24 липня.

Україна через повномасштабне вторгнення РФ не проводить повноцінне зовнішнє оцінювання для вступників, замінивши його на НМТ.

У вересні 2023 року Міністерство освіти й науки повідомило, що формат проведення національного мультипредметного тесту зміниться, вступники в обов’язковому порядку складатимуть не три предмети, а чотири: українську мову, математику, історію України й один предмет на вибір.

Учасники проходять тести в один день протягом чотирьох годин із 20-хвилинною перервою між блоками.