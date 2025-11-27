МОН: формат НМТ цього року змінювати не будуть, а зимовий вступ запрацює «вже незабаром»

У Міністерстві освіти й науки України заявляють, що в 2026 році формат проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) змінюватися не буде.

«Щодо формату, дискусій з приводу одно- і дводенного складання національного мультипредметного тесту: ми в дискусії з нашими народними депутатами, які мають найближчим часом ухвалити законопроєкт №13650, що визначить особливості проведення державної підсумкової атестації і вступної кампанії в 2026 році. Ми дискутували з омбудсменами нашими, з батьками були в контакті й визначили, що формат проведення НМТ в 2026 році змінювати ми не будемо», – сказав заступник міністра освіти Микола Трофименко в ефірі телемарафону 27 листопада.

Він заявив, що одноденний формат довів свою ефективність і забезпечив рівні умови для вступу.

Трофименко також спрогнозував, що механізм зимового вступу на «нульовий курс» запрацює «вже незабаром, цієї зими»: «Ми очікуємо на те, що Кабінет міністрів затвердить відповідну постанову, яка запровадить цей експериментальний проєкт і розпочне цю ініціативу».

За його словами, головна ідея цього проєкту – інтегрувати молодих людей в спільноти й університетскі середовища, щоб вони «робили більш свідомий вибір, і готувалися до складання НМТ і до вступу в університет разом з університетською спільнотою».

«Це – можливість підготуватись до НМТ, отримати вищий бал і отримати бюджетне місце або грант від держави», – сказав урядовець.

Як повідомив Трофименко, цільовою аудиторією для такої програми можуть бути люди з окупованих територій, які не встигли вступити у виші під час вступної кампанії; військовослужбовці, які повертаються з полону або звільняються зі служби і не встигають вступити в університети.

У серпні президент Володимир Зеленський доручив урядові спростити умови вступу до українських вишів.

Україна через повномасштабне вторгнення РФ не проводить повноцінне зовнішнє оцінювання для вступників, замінивши його на НМТ.

У вересні 2023 року Міністерство освіти й науки повідомило, що формат проведення національного мультипредметного тесту у 2024 році зміниться, вступники в обов’язковому порядку складатимуть не 3 предмети, а 4: українську мову, математику, історію України й один предмет на вибір.

Учасники проходять тести в один день протягом чотирьох годин із 20-хвилинною перервою між блоками.