Лубінець закликає уряд та МОН зменшити до 130 мінімальний конкурсний бал для вступу у виші

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликає Кабмін та Міністерство освіти і науки зменшити мінімальний конкурсний бал із 150 до 130 для вступу у вищі навчальні заклади.



За його словами, лише за червень 2026 року до нього надійшла 21 скарга на проблеми під час складання національного мультипредметного тесту (НМТ).



«Фактично кожен тест може перериватися сиренами, кожна година – під загрозою евакуації, а результати – під впливом обставин, які не мають нічого спільного зі знаннями. І це вже не просто про іспит. Це про нерівні умови для вступу та величезний стрес для тисяч випускників по всій країні…. Саме тому я вимагаю від КМУ та Міністерства освіти і науки чітких рішень», – написав він у телеграмі.



Лубінець зазначив, що він вже направив листи із пропозиціями врахувати умови підготовки та складання НМТ у 2026 році та позицію ректорів щодо доцільності зниження граничного балу для конкурсного відбору з 150 до 130.



Він зауважив, що цю позицію поділяє громадська організація 19 червня громадська організація «Спілка ректорів закладів вищої освіти України» попросила Міністерство освіти і науки переглянути мінімальний конкурсний бал для деяких спеціальностей.



Зокрема, пропонувалося зменшивши конкурсний бал із 150 до 130 для вступу на спеціальності «Міжнародні відносини», «Публічне управління та адміністрування», «Право», «Міжнародне право», «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія», «Медична психологія», а також для спеціалізації «Міжнародні економічні відносини». Для спеціальності «Фармація (за спеціалізаціями)» спілка пропонувала встановити мінімальний конкурсний бал на рівні 140.«Спілка ректорів закладів вищої освіти України», яка вже звернулася до міністра освіти і науки Оксена Лісового із закликом знизити прохідний бал НМТ. Лубінець каже, що повністю підтримує цю ініціативу.

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Омбудсмен також закликає повернути право на апеляцію щодо некоректних тестових завдань та забезпечити оприлюднення тестів і правильних відповідей після завершення НМТ.

Він також закликав врегулювати проходження НМТ дітьми, які перебувають у місцях несвободи.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий наразі цю заяву не коментував.

На початку червня Дмитро Лубінець розкритикував організацію та формат національного мультипредметного тесту (НМТ), назвавши його «перевіркою на нервовий зрив». На думку омбудсмена, нинішня система створює надмірне навантаження на підлітків, адже випускники змушені складати чотири предмети поспіль в один день.

В Україні від 20 травня до 25 червня включно тривають основні сесії національного мультипредметного тесту (НМТ).

НМТ проходить за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій. Перелік предметів НМТ також залишається незмінним – українська мова, математика, історія України й один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

Офіційні результати будуть розміщені в персональних кабінетах учасників НМТ до 3 липня.

Додаткова сесія НМТ пройде 17-24 липня.

Україна через повномасштабне вторгнення РФ не проводить повноцінне зовнішнє оцінювання для вступників, замінивши його на НМТ.

У вересні 2023 року Міністерство освіти й науки повідомило, що формат проведення національного мультипредметного тесту зміниться, вступники в обов’язковому порядку складатимуть не три предмети, а чотири: українську мову, математику, історію України й один предмет на вибір.

Учасники проходять тести в один день протягом чотирьох годин із 20-хвилинною перервою між блоками.