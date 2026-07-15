Верховна Рада закликала міжнародні організації засудити політику «культурного геноциду» Росії

Верховна Рада підтримала звернення до низки міжнародних інституцій і об’єднань із закликом засудити політику Росії, спрямовану на нищення української культури – відповідну постанову парламент підтримав 15 липня.

За документ, ініційований групою представників «Європейської солідарності», висловилися 252 народних депутати.

Постанова передбачає звернення до ООН і її членів, країн Європейського Союзу та НАТО, Європейського парламенту, ЮНЕСКО, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО «щодо засудження політики систематичного культурного геноциду Російської Федерації, спрямованого проти українського народу».

У додатку народні депутати зазначають, що повномасштабна війна Росії проти України супроводжується не лише порушеннями міжнародного гуманітарного права, а й систематичними діями, спрямованими на знищення культурної ідентичності українців.





Йдеться, зокрема, про руйнування пам’яток історії та культури, музеїв, бібліотек, архівів, релігійних споруд, викрадення культурних цінностей з окупованих територій, насильницькій русифікації населення, обмеженні використання української мови, нав’язуванні російської історичної та культурної політики, а також спробах «заперечення окремішності української нації та її історичного розвитку».

Автори звернення вказують на те, що міжнародна спільнота давно визнала цінність культурної спадщини для існування народів.

«Хоча термін «культурний геноцид» не отримав самостійного закріплення в Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, його концепція широко використовується в міжнародно-правовій доктрині для позначення дій, спрямованих на знищення культурних основ існування певної національної, етнічної, расової або релігійної групи. Відповідно до неї, геноцид охоплює не лише фізичне знищення людей, а й руйнування культурних, духовних та соціальних основ існування нації», – йдеться в тексті.

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Водночас Верховна Рада вказує на «неприйнятну ситуацію», коли Росія, що систематично завдає шкоди об’єктам Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та культурним цінностям, продовжує користуватися усіма правами держави-члена організації.

Відтак парламент України закликає міжнародну спільноту, поміж іншого:

активізувати міжнародну діяльність щодо документування та надання оцінки злочинам РФ проти культурної спадщини України

посилити механізми притягнення Росії до відповідальності за знищення об’єктів культурної спадщини України

пришвидшити розгляд призупинення прав членства Росії в ЮНЕСКО

визнати практику знищення української культурної спадщини «загрозою світовій культурній спадщині та міжнародній безпеці»

сприяти посиленню протиповітряної оборони України для зниження ризиків пошкодження або знищення об’єктів культурної спадщини, які перебувають під особливою охороною міжнародного права

надати фінансування для консервації, реставрації та відновлення пошкоджених об’єктів культурної спадщини України, а також технічну допомогу, що може включати передачу обладнання для захисту цінностей, забезпечення сучасних систем пожежної безпеки, цифрового архівування та моніторингу стану пам’яток культури

надання освітньої та експертної підтримки українським фахівцям у сфері охорони культурної спадщини, реставрації, музейної справи та цифрового збереження культурних цінностей

сприяти тимчасовій евакуації найбільш цінних культурних об’єктів для їх безпечного зберігання відповідно до міжнародних стандартів захисту культурних цінностей під час збройних конфліктів

Верховна Рада додає, що міжнародні організації, насамперед ООН, ЮНЕСКО, Рада Європи та Євросоюз, повинні посилювати політичний і дипломатичний тиск на Росію шляхом засудження знищення української культурної спадщини та спроби насильницької асиміляції населення на тимчасово окупованих територіях України.

У травні 2026 року Міністерство культури фіксувало, що внаслідок російської агресії в Україні зруйновані та пошкоджені 1 783 пам’ятки культурної спадщини та 2 540 об’єктів культурної інфраструктури.

Згодом унаслідок російської атаки 15 червня, зокрема, на території Києво-Печерської лаври постраждали 19 об’єктів культурної спадщини, але найбільших руйнувань зазнав Успенський собор.