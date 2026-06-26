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Культура

Піднявши погляд угору: Олександр Дубовик та його символи у часи випробувань

Картина Олександра Дубовика. Художника не зламали десятиліття соцреалізму, якому він не піддався
Картина Олександра Дубовика. Художника не зламали десятиліття соцреалізму, якому він не піддався
(Рубрика «Точка зору»)
Ірина Буданська

У часи глобальних потрясінь, подібних до тих, що світ переживає сьогодні, а Україна – тим більше в час війни, люди інстинктивно ще більш терміново шукають відповідей, які могли б слугувати орієнтирами, здатними підтримувати їх серед невизначеності та турбулентності.

Однак відповіді на найважливіші питання, питання екзистенційні, часто лежать за горизонтом нашого повсякденного погляду.

Саме в такі моменти нас спонукає мистецтво підняти погляд угору, побачити світ з ширшої перспективи, відчути та усвідомити зв'язки, символи та знаки, які раніше могли залишатися невидимими.

Можливо, невипадково цьогорічний визначний Оксфордський фестиваль мистецтв, що відбувається в одному з великих інтелектуальних центрів світу, обрав своєю темою «Знаки, символи та таємниці».

І особливо знаково та символічно, що вперше в історії фестивалю буде представлено українського митця – митця-всесвіту – Олександра Дубовика.

Художник Олександр Дубовик біля однієї зі своїх картин на виставці
Художник Олександр Дубовик біля однієї зі своїх картин на виставці

Олександр Дубовик (народився 1 серпня 1931 року в Києві) – відомий український художник-авангардист, живописець і теоретик мистецтва.

Філософське бачення Дубовика спрямоване на універсальні значення, що виходить далеко за межі географії чи національності

Провідна постать андеграундного художнього руху 1960-х років, він розробив «сугестивний реалізм» і відомий своїм яскравим, абстрактно-символічним стилем, що кидав виклик радянському соціалістичному реалізму.

Дубовика вважають представником «неофіційного» мистецтва радянського часу, відомого сьогодні як мистецтво українських шістдесятників.

Дубовик глибоко українець – за своїм корінням, місцем народження, своїм художнім становленням та невгамовним духом свободи.

Однак його мистецтво, його характерна система знаків і символів, його філософське бачення спрямовані на універсальні значення, що виходять далеко за межі географії чи національності.

Поки в Оксфорді відкривається виставка Дубовика, у Києві одночасно відбудеться низка масштабних заходів, присвячених його творчості: масштабна виставка «Лабіринти значень», на якій буде представлено понад 250 (!) робіт, в Українському домі та мультимедійний проєкт «Тріумф букета», представлений у рамках фестивалю Bouquet Kyiv Stage. Ми не планували такої паралелі. Однак, можливо, саме так працюють символи та знаки.

Олександр Дубовик, картина «Лабіринт» (1978)
Олександр Дубовик, картина «Лабіринт» (1978)

Оксфордська виставка має назву «Білий букет: лабіринт символізму у творчості Олександра Дубовика».

Букет – один із центральних символів у художньому всесвіті Дубовика. Поєднуючи квадрат і коло, він утворює те, що сам художник назвав своєрідним абсолютним палімпсестом.

Картина Олександр Дубовика «Букет» (1966 рік). Stedley Art Foundation
Картина Олександр Дубовика «Букет» (1966 рік). Stedley Art Foundation

Букет втілює єдність і композицію, щедрість і безкорисливість, дарування і людяність, красу і гармонію, а також непохитне прагнення до світла.

«Колись мій букет вважатимуть квадратом Малевича», – не сумнівається майстер.

Ідеї, втілені в «Букеті» Дубовика, стали основою багатопрофільного фестивалю «Букет Kyiv Stage», який ми організовуємо щорічно з 2018 року, зокрема чотири рази протягом років повномасштабної війни – у знаковому оточенні Софії Київської.

Тому особисто для мене символи та знаки Дубовика не є абстракціями. Рік за роком наші фестивалі демонструють, як жива сила знаків та символів пов’язує події, місця та людей крізь час і простір.

Картина Олександра Дубовика
Картина Олександра Дубовика

Значення символів та глибших значень з особливою силою увійшло мені в ніч на 15 червня, коли ворожі ракети та безпілотники навмисно цілилися в Києво-Печерську лавру. У ту мить, коли Успенський собор загорівся, біль вдарив, як щось фізичне – ніби це було твоє власне серце, що горіло зсередини.

Символи та знаки Дубовика не є абстракціями

Багато моїх друзів та знайомих поділяли це відчуття. Бо Києво-Печерська лавра – це не просто архітектурна пам'ятка, яку руйнували та відбудовували протягом своєї історії.

Це, перш за все, символ Києва як палімпсесту історичних епох, символ духовності та національної ідентичності.

У такому світлі мистецтво Олександра Дубовика – з його стійкою спрямованістю на світло на противагу руйнуванню та хаосу – набуває особливого резонансу.

Картина Олександра Дубовика «Вказівник» 1978 року (приватна колекція)
Картина Олександра Дубовика «Вказівник» 1978 року (приватна колекція)

З цієї причини виставка «Білий букет: лабіринт символізму у творчості Олександра Дубовика», представлена в рамках Оксфордського фестивалю мистецтв, є набагато більшою, ніж просто міжнародним визнанням окремого митця.

Це свідчення того, що українське мистецтво є важливою невід'ємною частиною світової культурної розмови.

Власне, саме в цьому полягає місія Kyiv Art Sessions – це культурна ініціатива «Дому Майстер Клас» (Україна), заснована спільно з Art Shield (Велика Британія) у 2024 році. У 2025 році Kyiv Art Sessions отримали міжнародне визнання, отримавши дві престижні премії SABRE Awards у категорії «Збереження мистецтва в кризі», а також нагороду від PR Daily., яка розпочинає свій шостий сезон в Оксфорді виставкою саме Олександра Дубовика.

Ірина Буданська – засновниця Kyiv Art Sessions, сезонів української культури та фестивалю Bouquet Kyiv Stage

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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