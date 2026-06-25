Молдова не рекомендує в’їзд низці артистів. Серед них – Баста, Моргенштерн і «Ленінград»

Міністерство культури Молдови 25 червня опублікувало перелік виконавців із країн Співдружності незалежних держави, чиї виступи в країні можуть «створювати ризики для безпеки країни».

До переліку увійшли російські гурти «Ленінград», «Нічні снайпери», t.A.T.u та «Руки вгору», виконавці Леонід Агутін, Дмитро Маліков, Олександр Сєров, Ігор Ніколаєв, Ірина Круг, Лусія Чеботіна, Клава Кока, Єгор Крід, Діана Арбеніна, репери Баста, Гуф, DJ Smash, комік Нурлан Сабуров, а також музиканти Акмал Ходжаніязов, Юрій Каспарян та Ігор Вдовін.

У відомстві заявили, що заборони виступів цих артистів немає. Проте організаторам, які запросять когось із переліку, доведеться самим відповідати за «можливі наслідки». Крім того, таким артистам можуть відмовити у в’їзді до Молдови.

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«Міністерство культури не забороняє організацію культурних заходів і не обмежує міжнародне співробітництво. Мета цього заходу – запобігання ситуаціям, в яких проведення культурно-мистецьких заходів може створювати загрозу безпеці для Республіки Молдова», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає канал «Настоящее время», в лютому Мінкульт Молдови розіслав циркуляр із проханням заздалегідь повідомляти про запрошення іноземних виконавців – особливо з країн СНД та держав, «засуджених міжнародною спільнотою за збройну агресію».

Механізм вперше застосували в квітні: Мінкульт оголосив небажаними концерти Діани Арбеніної, Нурлана Сабурова та українського співака Олега Винника. У травні лідер партії «Наша партія» Ренато Усатій попросив узгодити список із 17 артистів для Фестивалю випускників — відомство схвалило лише чотирьох.