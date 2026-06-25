Парламент Румунії схвалив законопроєкт про об’єднання з Молдовою – за процедурою «мовчазної схвалення»

У палаті депутатів парламенту Румунії законопроект про об'єднання з Молдовою пройшов процедуру «мовчазного схвалення».

Цей законопроєкт був внесений до парламенту Румунії 14 квітня депутатами від партії S.O.S. România. Уряд дав щодо нього негативний висновок, як і два профільні комітети парламенту. Однак після закінчення 45-денного терміну, передбаченого Конституцією Румунії, законопроєкт було автоматично ухвалений палатою депутатів, оскільки на пленарному засіданні його так і не розглянули.

На наступному етапі документ буде переданий до Сенату, який має ухвалити остаточне рішення.

Законопроєкт передбачає, що парламент Румунії підтверджує свою підтримку положеннь Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі, підписаної в Гельсінкі у 1975 році. Він допускає можливість зміни кордонів мирним шляхом та уповноважує уряд Румунії розпочати переговори з владою в Кишиневі щодо об'єднання з Молдовою.

Президентка Молдови Мая Санду у квітні говорила в інтерв’ю французькій газеті Le Monde, що об’єднання з Румунією дозволило б Молдові прискорити процес вступу до Євросоюзу.