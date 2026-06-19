У Молдові можуть зобов’язати чоловіків до 55 років пройти військовий курс

Міністерство оборони Молдови може зобов’язати всіх чоловіків віком до 55 років пройти військовий курс тривалістю до шести тижнів, під час якого вони навчатимуться, зокрема, як користуватися вогнепальною зброєю. Законодавча ініціатива також передбачає запровадження у школах нового факультативного предмету: «патріотичне виховання», пише Молдовська служба Радіо Свобода.

За повідомленням, Міністерство оборони Молдови винесло на громадське обговорення законопроєкт, який суттєво змінює чинне законодавство щодо підготовки громадян до захисту країни, статусу військовослужбовців чи резерву збройних сил.

Молдовські чиновники називають пропонований курс тривалістю до 42 днів, який повинні будуть пройти всі дорослі чоловіки віком до 55 років, «початковою військовою підготовкою».

«Ця форма служби буде обов’язковою, як це зараз відбувається з призовом і короткостроковою військовою службою», – розповів Радіо Свобода полковник у відставці Александру Роман, консультант Міністерства оборони з цього проєкту.

Як вказує Молдовська служба Радіо Свобода, зараз у Молдові існують три форми військової підготовки. Найважливішою є 12-місячний призов, який є обов’язковим для всіх чоловіків віком до 27 років, що не мають вищої освіти. Існує також тримісячна короткострокова військова служба, яка також є обов’язковою для осіб з вищою освітою, а також чотиримісячна військова кафедра, яку можна пройти добровільно під час навчання в університеті або аспірантурі.

Пропонована початкова військова підготовка доповнює ці форми військової підготовки. Вона буде обов’язковою для осіб, які досягли віку 27 років і не пройшли ані повну військову службу (12 місяців), ані скорочену військову службу (три місяці).

Законопроєкт також передбачає кілька винятків із цього нового зобов’язання: для тих, хто визнаний непридатним до військової служби, тих, хто пройшов курс навчання на військовій кафедрі, тих, хто «з міркувань совісті» відмовляється від військової служби, тих, хто має судимість. Ті, хто може обґрунтувати різні сімейні проблеми або необхідність продовження навчання, також зможуть відкласти своє залучення до початкової військової підготовки.

Крім того, проєкт Міністерство оборони передбачає внесення до законодавства Молдови статті, яка пропонує учням 10-12 класів і тим, хто навчається в професійно-технічних навчальних закладах, вивчати факультативний предмет «Патріотичне виховання молодого покоління».

Міністерство обґрунтовує необхідність «патріотичного виховання» тим, що це забезпечить «формування культури безпеки». У проєкті наголошується, що запропонована стаття «не встановлює мілітаризації освітньої системи». Однак її метою є розробка, починаючи з освітнього етапу, «превентивного інструменту», який би «адекватно реагував як на виклики безпеці, так і на кризові ситуації».

Якщо парламент Молдови ухвалить закон, він може набути чинності з 1 січня 2027 року.

Молдова, одна з найбідніших країн Європи, прийняла сотні тисяч українських біженців після повномасштабного вторгнення РФ в Україну і висловлювала занепокоєння можливим поширенням війни.

Росія продовжує утримувати понад тисячу військових у сепаратистському регіоні Молдови Придністров’ї, нібито для миротворчих операцій та охорони складу боєприпасів радянських часів.

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявляла про російський план дестабілізації країни з метою привести до влади у Кишиневі своїх ставлеників. Російське МЗС у відповідь заявляло, що твердження Санду є необґрунтованими.