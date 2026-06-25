У МЗС РФ заявили про закриття консульства Румунії в Петербурзі

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили про закриття консульства Румунії в Санкт-Петербурзі, а румунського генерального консула оголосили персоною нон ґрата.

Як повідомила пресслужба російського зовнішньополітичного відомства, 25 червня до МЗС РФ викликали румунського посла у Москві Крістіана Істрате та вручили йому відповідну нота Москви.

«Цей захід є відповіддю на нічим не обґрунтоване відкликання Бухарестом згоди на роботу генерального консульства Росії в Констанці та оголошення його керівника персоною нон ґрата», – додали у відомстві.

29 травня румунський президент Нікушор Дан заявив, що Румунія закриває консульство РФ в Констанці та висилає російського генконсула. Це рішення в зв’язку з влучанням із російського дрона в багатоповерховий будинок у Галаці поблизу кордону з Україною.

Удосвіта 29 травня Міністерство оборони Румунії повідомило, що російський безпілотник вночі залетів у румунський повітряний простір і врізався в багатоповерховий будинок у Галаці поблизу кордону з Україною, внаслідок чого спалахнула пожежа на даху будівлі. Місцева влада повідомила про щонайменше двох поранених.

Румунська влада зазначила, що безпілотник, який у ніч на 29 травня влучив у житловий будинок у Галаці, був російським дроном типу «Герань-2».

Нікушор Дан наголосив, що той факт, що такий пристрій влучив у багатоквартирний будинок у Румунії, спричинивши поранення та матеріальну шкоду, має особливу серйозність, і виключно Росія несе відповідальність за це.

Президент РФ Володимир Путін заявляв російським медіа, що дрон нібито міг бути українським. Як передає державне агентство ТАСС із його слів, Москва нібито готова здійснити «об’єктивне розслідування», якщо їй передадуть уламки дрона.



